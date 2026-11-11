Названа категория россиян, которая получит две пенсии в декабре: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: МИД России заявил протест послу Молдавии, названа категория россиян, которая получит две пенсии в декабре, в петербургском аэропорту введены ограничения – самолеты не смогли приземлиться, а Иркутская область вошла в лидеры по числу смертей от лап медведей. Подробнее – в обзоре СИА.

Протест Молдавии

Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел России. По результатам встречи ведомство объявило нежелательным сотрудника молдавской дипмиссии. Протест был выражен из-за объявления сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Поводом для этого назвали обнаружение в республике обломков беспилотника со взрывчатым веществом, при этом доказательств российского происхождения аппарата представлено не было.

Двойная пенсия

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин рассказал, кто получит две пенсии в декабре: это будут люди, кому выплата приходит с 1 по 10 число месяца. «Период с 1 по 8 января – это праздники, а 9 и 10 января выпадают на выходные», – пояснил он ТАСС, отметив, что поэтому деньги направят раньше срока. В декабре две пенсии получат только те, кому они приходят на карту.

Ограничения в аэропорту

В аэропорту Санкт-Петербурга ввели ограничения по безопасности, в связи с чем не смогли приземлиться два самолета. Два следовавших в северную столицу из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки, а экипаж еще одного транспорта, следовавшего в Санкт-Петербург из Хургады решил приземлиться в Калининграде.

Лидеры по жертвам

Приангарье стало одним из регионов, где с весны 2026 года зафиксировано больше всего жертв медведей – семь человек погибли от лап хищников. Опережает Иркутскую область по данному показателю только Красноярский край – тут было убито девять человек. В топ-3 также Томская область – пять жертв.

Пожар в памятнике

Здание на Подгорной, 4, включенный Перечень объектов культурного наследия как «Доходный дом А. М. Фрумина», горел в Иркутске. Он был построен в 1900-х годах. В список памятников его включили в 2023 году. Двухэтажное деревянное здание сильно пострадало от огня: некоторые фрагменты выгорели полностью. Обстоятельства выясняются.