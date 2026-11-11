Специалист ТЭЦ-6 Дмитрий Рагозин стал лучшим специалистом неразрушающего контроля России

Специалист ТЭЦ-6 (входит в Эн+) Дмитрий Рагозин одержал победу на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, став лучшим специалистом неразрушающего контроля* в стране. Конкурс, проходивший в Москве, собрал сильнейших профильных работников со всей России.

Дмитрий Рагозин продемонстрировал выдающиеся знания в ультразвуковом методе диагностики. Именно в этом направлении конкуренция была наиболее высокой. Помимо представителя Братска, свои навыки также демонстрировали профессионалы из Москвы, Кемерова, Красноярска, Волгограда. Екатеринбурга, Таганрога, Череповца и других городов страны. В финале участникам предстояло за 4,5 часа разработать сложную технологическую инструкцию и ответить на 60 тестовых вопросов.

«Больше всего мне запомнился третий день соревнований — награждение, когда стали объявлять призовые места с третьего по первое. Перед объявлением первого места ведущий сделал паузу, после которой услышал свое имя и фамилию. Эмоции в этот момент просто зашкаливали. Сразу вспомнил, как дочка перед поездкой нарисовала рисунок, где я стою с кубком за первое место, — в итоге всё именно так и случилось!» — поделился впечатлениями Дмитрий Рагозин.

Победа стала результатом сочетания многолетнего практического опыта и тщательной теоретической подготовки. Путь к ней начался с регионального этапа в Иркутске. Далее последовали месяцы дополнительной интенсивной подготовки. Важную роль в достижении успеха сыграли дополнительные знания, полученные еще в студенческие годы. Параллельно обучению в Братском государственном университете, Рагозин на протяжении двух лет углубленно изучал неразрушающий контроль на базе Корпоративного учебно-исследовательского центра Эн+.

Высочайшая оценка Дмитрия – предмет гордости всего коллектива ТЭЦ-6, в очередной раз подчеркивающая высокий уровень специалистов предприятия.

Дмитрий Рагозин в энергетике 10 лет. Будучи студентом, проходил практику на ТЭЦ-6, куда позднее пришел работать дефектоскопистом. В дальнейшем повысил квалификацию и стал ведущим инженером на станции.

Ранее, в октябре, 25-летний сотрудник Ново-Иркутской ТЭЦ Кирилл Суров стал лучшим электромонтером России. В 2025 году его коллега Никита Чаунин вошел в тройку призеров конкурса «Лучший по профессии» и был приглашен на церемонию награждения, которая прошла в Кремлевском дворце в Москве.

* Неразрушающий контроль – метод диагностики металла и сварных соединений, способный своевременно выявлять скрытые трещины, дефекты сварки, износ металла. Он используется для проверки состояния котлоагрегатов, турбин, трубопроводов высокого давления.