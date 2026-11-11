Минцифры предложило сохранить и развивать проводное радио

Сети проводного радиовещания в России транслируют три обязательные радиопрограммы и одновременно служат технической базой для систем оповещения и экстренного информирования. В проекте обновленной Стратегии развития отрасли связи Минцифры предлагает их сохранять и развивать. Об этом пишут «Известия».

«Учитывая высокую вероятность сохранения напряженной геополитической ситуации на неопределенный период времени, критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения, работоспособность которых не зависит от местных систем электроснабжения, функционирующих исключительно на основе отечественных комплектующих и позволяющих за счет низкой стоимости обеспечить максимальный охват населения», — говорится в проекте.

Идею включить в стратегию меры по сохранению и развитию ПВ в многоквартирных домах предложило АО «Российские сети вещания и оповещения», сообщили «Известиям» в Минцифры: в МКД живет около 70% населения страны. В ведомстве перечислили плюсы проводного радио — адресную доставку сигнала, независимость от электросети, устойчивость к кибератакам и готовую базу для оповещения в домах.

В РСВО добавляют, что для информирования нужно задействовать все виды связи, а у ПВ есть энергонезависимость с многократным резервированием питания, помехоустойчивость, невосприимчивость к электромагнитным излучениям, устойчивость к кибератакам и низкая стоимость развертывания. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сети не только сохранили, но и модернизировали.

Ранее Минцифры обязало бизнес резервировать 10% мощностей для «белого списка». Информацию подтвердили три источника «Ведомостей», знакомые с ходом обсуждения реализации президентского указа.