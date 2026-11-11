Эксперт: рынок недвижимости разгоняет инфляцию и ставку ЦБ

Главная аномалия российского рынка недвижимости — огромный разрыв в ценах между новостройками и вторичкой: коэффициент достиг 1,55–1,65, то есть квартира на стадии котлована дороже готового жилья в соседнем доме примерно в полтора раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад агентства. Руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко уверен, что зависимость обратная: не рынок жилья страдает от жесткой ДКП, а сама ДКП зависит от рынка.

«У меня появилось желание поменять слова местами: не рынок недвижимости в заложниках у жесткой ДКП, а жесткая ДКП в заложниках у рынка недвижимости. Именно поведение игроков рынка недвижимости во многом и обеспечивает нам высокую ключевую ставку на длительный промежуток времени. Весь пиар, вся реклама застройщиков, все конференции сводятся к одному: "Недвижимость дорожает, жилье дорожает! Хватай — завтра будет дороже!" Это раскручивает инфляционную спираль», — утверждает эксперт.

Причина разрыва в том, что девелоперы продают не стены, а финансовую схему: в цену новостройки заложены расходы на субсидирование ставки, маркетинг и рассрочки. Покупатель льготной ипотеки фактически платит за доступ к дешевому кредиту, а при перепродаже квартиры на вторичном рынке теряет 20–30% от цены покупки.

По словам Репченко, строительный сектор — главный генератор инфляционных ожиданий: если на других рынках продавцы дают скидки и акции, то застройщики нагнетают панику. Под влиянием такой рекламы люди перестают копить на депозитах и берут кредиты не только на ипотеку, но и на первый взнос, ремонт и мебель — и ЦБ приходится держать ставку двузначной.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил большой мультипликативный эффект строительной отрасли: один рубль стройки дает 1,6 рубля в смежных отраслях, а при остановке строительного сектора перестают работать металлурги и производители стройматериалов, снижаются доходы региональных бюджетов.

По словам Хуснуллина, доля стройотрасли в доходах разных регионов России варьируется от 15% до 21%.

Также вице-премьер выразил озабоченность перспективами ввода жилья в 2028-2029 годах. Он отметил, что ожидает некоторого снижения объемов уже к 2027 году, но основная проблема может возникнуть в последующий период. При этом серьезного падения ввода в 2026 году Минстрой не ожидает.