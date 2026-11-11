ЦБ: возвращение Visa и Mastercard потребует новых условий

Если Visa и Mastercard решат вернуться в Россию, Банк России еще будет решать, на каких условиях им это разрешить. Об этом на лекции о платежном суверенитете сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Ее заявление передает РИА Новости.

«Мы с ними не разговаривали на эту тему… Они лишились достаточно большого рынка… Не знаю, хотят они, не хотят, но в принципе, мы себя чувствуем достаточно самодостаточно в текущих условиях. Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», — сказала Бакина.

По ее словам, международные платежные системы полностью ушли с российского рынка: «Они собрали вещи и даже картину со стены сняли. Они не находятся в нашем реестре, то есть не имеют лицензии на работу в РФ. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново».

Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о прекращении деятельности и уходе из России в марте 2022 года. За пределами России карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не принимаются.