Город топит: законсервированные ливневки открыли в Братске из-за аномального тепла

На фоне оттепели дороги города Братска Иркутской области начало подтапливать талой водой, в связи с чем пришлось открыть ливневки и с их помощью спустить воду. Об этом рассказал мэр Александр Дубровин.

«В связи с нестабильными погодными условиями пришлось открыть ранее законсервированную на зиму ливневую канализацию. Это вынужденная мера: из-за аномального тепла и дождя снежный покров активно тает, и вода уходит в низины. Чтобы не допустить подтопления, ливневка вновь введена в работу — специалисты расчищают решетки и отводят воду», – рассказал мэр.

Кроме того, принято решение обратиться к руководителям крупнейших предприятий города Братска для выделения техники для расчистки дорог и снежной каши, которая образовалась в результате резкого таяния снега.