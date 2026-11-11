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Город топит: законсервированные ливневки открыли в Братске из-за аномального тепла

На фоне оттепели дороги города Братска Иркутской области начало подтапливать талой водой, в связи с чем пришлось открыть ливневки и с их помощью спустить воду. Об этом рассказал мэр Александр Дубровин.

«В связи с нестабильными погодными условиями пришлось открыть ранее законсервированную на зиму ливневую канализацию. Это вынужденная мера: из-за аномального тепла и дождя снежный покров активно тает, и вода уходит в низины. Чтобы не допустить подтопления, ливневка вновь введена в работу — специалисты расчищают решетки и отводят воду», – рассказал мэр.

Кроме того, принято решение обратиться к руководителям крупнейших предприятий города Братска для выделения техники для расчистки дорог и снежной каши, которая образовалась в результате резкого таяния снега.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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