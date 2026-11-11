Оглашены итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Делегации начали встречаться 10 ноября в Абу-Даби в 12:12 по местному времени (11:12 мск). После двух часов работы участники сделали паузу и продолжили обсуждение — первый день переговоров занял почти четыре часа. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», — заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам на полях встречи глав МИД стран G7.

Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но дал понять, что рассчитывать на скорое урегулирование не стоит.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, открывая встречу, поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США — за усилия по миротворчеству. Российская сторона пока не делала заявлений по итогам дня: пресс-подход делегации РФ запланирован на среду, 11 ноября, сообщил «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать шансы на конкретные договоренности: «Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут».

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам первого дня назвал трехсторонний формат конструктивным и содержательным. По его словам, обсуждались возможные гуманитарные шаги, включая освобождение пленных, и необходимость деэскалации.

На фоне этих переговоров российский фондовый рынок демонстрирует повышенную волатильность в ожидании конкретных договоренностей.