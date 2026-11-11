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Оглашены итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Делегации начали встречаться 10 ноября в Абу-Даби в 12:12 по местному времени (11:12 мск). После двух часов работы участники сделали паузу и продолжили обсуждение — первый день переговоров занял почти четыре часа. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», — заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам на полях встречи глав МИД стран G7.

Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но дал понять, что рассчитывать на скорое урегулирование не стоит.

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Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, открывая встречу, поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США — за усилия по миротворчеству. Российская сторона пока не делала заявлений по итогам дня: пресс-подход делегации РФ запланирован на среду, 11 ноября, сообщил «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать шансы на конкретные договоренности: «Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут».

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам первого дня назвал трехсторонний формат конструктивным и содержательным. По его словам, обсуждались возможные гуманитарные шаги, включая освобождение пленных, и необходимость деэскалации.

На фоне этих переговоров российский фондовый рынок демонстрирует повышенную волатильность в ожидании конкретных договоренностей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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