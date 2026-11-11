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Операторам связи могут установить минимальный взнос на поддержку отрасли

Минцифры прорабатывает минимальный размер отчислений операторов в резерв универсального обслуживания — 500 тыс. рублей. Сейчас действует ставка 2% от доходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на участника обсуждений.

Вопрос обсуждался 6 ноября на третьем заседании рабочей группы министерства и операторов связи по готовящейся реформе лицензирования.

В Минцифры подтвердили, что прорабатывают минимальный взнос такого размера, но окончательная сумма еще не утверждена. Также обсуждается увеличение переходного периода для приведения деятельности провайдеров в соответствие с новыми требованиями и переоформления лицензий: по словам источника «Ведомостей», на это могут дать два года вместо одного.

В октябре 2026 года Минцифры РФ впервые официально подтвердило разработку масштабной реформы лицензирования операторов связи.

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Главная цель изменений — «очистить» отрасль от недобросовестных игроков, усилить контроль за безопасностью и гарантировать качество услуг. Однако представители отрасли предупреждают, что жесткие требования могут привести к ликвидации трети провайдеров и росту цен в малых городах.

Ключевые изменения в лицензировании:

  • Переход на четыре типа лицензий: вместо действующих почти 20 видов разрешений,
  • Порог входа для бизнеса кардинально меняется. Ранее лицензия стоила фиксированный 1 млн рублей без дополнительных условий. Теперь стоимость будет доходить до 50–100 млн рублей за генеральную лицензию при требовании иметь крупный размер собственных средств,
  • Индивидуальным предпринимателям полностью запретят оказывать услуги связи — работать смогут только юридические лица,
  • За повторные нарушения законодательства регулятор сможет аннулировать лицензии во внесудебном порядке.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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