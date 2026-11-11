Бюджет РФ в октябре ушел в дефицит на 48 млрд рублей

В октябре бюджет был исполнен с дефицитом в 48 млрд рублей после профицита в 609 млрд месяцем ранее. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на оценку исполнения бюджета, опубликованную Минфином 10 ноября.

При этом профицит выше 600 млрд рублей держался два месяца подряд — в августе и сентябре.

Общий дефицит за 10 месяцев составил 5,234 трлн рублей (2,3% ВВП), что на 28,7% ниже нового плана Минфина — 7,345 трлн рублей (3,2% ВВП).

Напомним, что дефицит бюджета Иркутской области в проекте на 2027 год запланирован в размере 26,3 млрд рублей при доходах в 255,2 млрд рублей и расходах в 281,5 млрд рублей.