Эн+ подтвердил «платину» в рейтинге лучших работодателей Forbes

Деловое издание Forbes представило результаты ежегодного рейтинга лучших работодателей России. Эн+ третий год подряд присуждена высшая – платиновая – награда. В рейтинг 2026 года вошли 222 российские компании, только 30 из них получили платиновый статус, в их числе Эн+.

Авторы рейтинга анализируют условия труда и HR-практики, социальные инвестиции, корпоративное управление и экологическую повестку компаний. По каждой группе критериев работодатели получают «золото», «серебро» или «бронзу».

По сравнению с прошлогодним результатом эксперты более высоко оценили результаты Эн+ по направлению «Сотрудники и общество». В этом году компания получила золото (в 2025 – серебро). По направлениям «Экология» и «Корпоративное управление» - платина, как и в прошлом году.

«Победа в престижном рейтинге Forbes – показатель эффективной и целенаправленной работы всей команды Эн+. В центре стратегии компании были и остаются люди: их профессиональный рост, безопасность и комфорт. Для нас важно не просто управлять бизнесом, а вдохновлять наших сотрудников развиваться, поэтому наша задача как работодателя – создавать условия, где каждый видит перспективы, заботу, понимает свою важность для компании и энергетической отрасли в целом», – заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.

Эн+ является лидером среди российских независимых производителей возобновляемой энергии. С момента основания компания активно инвестирует в модернизацию своих предприятий и внедрение инновационных технологий, уделяя особое внимание вопросам устойчивого развития, повышения качества жизни в городах ответственности и социального благополучия сотрудников.