Иркутская область перевыполнила годовой план по лесовосстановлению

В Приангарье подвели промежуточные итоги работы по восстановлению лесов. С начала 2026 года мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади 123,6 тысячи гектаров. Таким образом, регион уже выполнил 101% от годового плана, сообщили в правительстве Иркутской области.

«В 2026 году было предусмотрено проведение мероприятий по лесовосстановлению на площади 122,6 тысячи гектаров. При этом на Байкальской природной территории лесовосстановление провели на площади 13,4 гектара – это 103,1 % от плана», – сообщили власти.

По оперативным данным с начала года искусственное лесовосстановление проведено на площади 11,7 тысячи гектаров, комбинированное – на площади 2,3 тысячи гектаров. Еще на 109,6 тысячах гектаров лес восстанавливается естественным путем. Целевой показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений уже выполнен на уровне 105,9 % годового плана.