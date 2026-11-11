Спрос на авто с пробегом в Иркутской области вырос на 4% в октябре

В октябре спрос на автомобили с пробегом в Иркутской области вырос на 4% к сентябрю и на 3% к октябрю прошлого года. Об этом сообщают аналитики портала Дром. Отечественные модели выбирали на 2% чаще, чем месяцем ранее.

За месяц продажи японских машин выросли на 4%, китайских — на 25%, корейских — на 2%, немецких — на 3%, американских и европейских брендов — на 6%.

Среди топ-5 сибирских регионов по объему продаж в октябре сильнее всего выросли продажи в Алтайском крае (+8%) и Новосибирской области (+7%), в Кемеровской области — на 5%, в Иркутской области — на 4%, в Красноярском крае — на 3%.

По итогам десяти месяцев рост замедлился до 9% (за девять месяцев было 10%). Спрос на отечественные машины за десять месяцев упал на 4%, японские выросли на 10%, китайские — на 42%, корейские — на 4%, немецкие — на 21%, американские и европейские — на 8%. Красноярский край и Иркутская область лидируют по росту продаж за десять месяцев — на 12% и 9% соответственно; в Новосибирской области и Алтайском крае — по 6%, в Кемеровской — на 1%.