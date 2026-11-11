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Аэропорт Братска закрыли из-за мощного снегопада

Аэропорт города Братска Иркутской области временно прекратил работу из-за мощного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Ориентировочно взлеты и посадки станут вновь возможны после 11:00. Вся необходимая снегоуборочная техника в работе, ведется непрерывная очистка взлетно-посадочной полосы», – пояснили в организации.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс S7-3041, следовавший из Москвы, ушел на запасной аэродром в Иркутск. Расчетное время прибытия самолета в Братск – 11:55.

Рейсы из Новосибирска и Иркутска выполнили посадку в Братске по расписанию. Самолет в Новосибирск уже вылетел, рейс в Иркутск отправится с открытием аэропорта.

Пассажирам, ожидающим в аэровокзале, будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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