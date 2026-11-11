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Завершается капремонт Музея истории города Иркутска: что было сделано

Ремонт Музея истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова заканчивается. О том, что было сделано, рассказали в пресс-службе организации.

Проведена комплексная отделка выставочных залов на двух этажах, коридоров, кабинетов, а также оконных проемов и дверей. Восстановлена штукатурка, окрашены стены, потолки. Приведены в порядок две межэтажные лестницы и крыльцо главного входа. В двух помещениях полностью восстановлен паркет.

Скоро специалистам предстоит заменить осветительное оборудование внутренней подсветки здания. Работы завершатся до конца ноября. Планируется торжественное открытие новой экспозиции.

«Посещаемость музея составляет более 50 тысяч человек в год. Это очень много. Быстро изнашивается пол, темнеет потолок. Поэтому помещениям был необходим полноценный ремонт. Решение об этом было принято администрацией Иркутска и поддержано Думой города», – прокомментировал директор музея Сергей Дубровин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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