В Иркутске после капремонта открыли отдел полиции №6

В День сотрудника органов внутренних дел полицейские отдела № 6 МУ МВД России «Иркутское» получили обновленное здание: в нем провели капитальный ремонт. Обновили помещения — от дежурной части до кабинетов и актового зала, привели в порядок фасад, закупили мебель и технику. Об этом мэр Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале.

В здании 1902 года постройки созданы комфортные условия для горожан, в том числе для маломобильных граждан.

Мэр поздравил начальника ГУ МВД России по Иркутской области генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Ильичева и весь личный состав отдела, поблагодарив строителей за качественную и своевременную работу.

«Город оказывает поддержку полиции не только в обеспечении безопасности и совместных мероприятиях: сейчас прорабатывается вопрос о передаче земельного участка под строительство нового отдела полиции. Участок уже сформирован на улице Кайской — на месте, где раньше были аварийные дома», — пишет глава города.

Ранее стало известно, что в иркутском Ново-Ленино появятся крытый каток, бассейн и роллердром. В районе также выделены участки для шести детских садов, трех школ, станции юных натуралистов.