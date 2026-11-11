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Портфель кредитов наличными вырос до 6,74 трлн рублей

По итогам третьего квартала 2026 года совокупный портфель кредитов наличными без учета дефолтов вырос до 6,74 трлн рублей, количество заемщиков составило 17,71 млн человек. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Во втором квартале портфель был равен 6,65 трлн рублей, заемщиков было 17,94 млн.

В третьем квартале 2025 года портфель составлял 7,21 трлн рублей, количество заемщиков — 19,50 млн человек. Просроченная задолженность на срок 30–90 дней в портфеле без учета дефолтов снизилась до 1,5% против 1,6% во втором квартале 2026-го и 1,8% в третьем квартале 2025-го. В денежном выражении на конец третьего квартала показатель снизился до 102,89 млрд рублей против 104,98 млрд во втором квартале и 128,23 млрд годом ранее.

У 87% заемщиков с кредитом наличными есть как минимум еще один розничный кредит: у 18% — один, у 19% — два, у 16% — три, у 34% — четыре и более. Средняя совокупная задолженность таких заемщиков по всем кредитным продуктам достигла 1,3 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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