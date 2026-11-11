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Житель Иркутской области выплатил многотысячные долги, чтобы улететь в Таиланд

В городе Шелехове Иркутской области местный житель рассчитался с многотысячными долгами, чтобы улететь на отдых в Таиланд. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

35‑летний мужчина не платил штрафы ГИБДД и кредиты, накопив 450 тысяч рублей долга. Чтобы вернуть деньги, приставы начали списывать средства с его расчетного счета, запретили переоформлять или продавать имущество, а также ограничили выезд за границу.

Поскольку сибиряк собирался на отдых в Таиланд и уже купил билеты, с долгами пришлось рассчитываться – он выплатил всю необходимую сумму, в том числе исполнительский сбор. После этого ограничения были сняты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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