Спустя сутки возобновлено движение по трассе Усть-Илимск – Братск

Движение транспорта на трассе Усть-Илимск – Братск восстановлено на участке с 70-го по 245-й километр. Оно было приостановлено из-за снегопада, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

«В связи с осложнением дорожной обстановки 10 ноября 2026 года было введено временное ограничение движения на автодороге Усть-Илимск – Братск», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения, а также регулирование. Для расчистки дороги задействовали семь единиц спецтехники.