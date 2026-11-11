Два медведя пришли в Братск: их пришлось ликвидировать

В Братске за последние двое суток ликвидировали двух медведей, явившихся в город. Об этом рассказал мэр Александр Дубровин.

«Оперативно отработан еще один сигнал о выходе медведя из леса в Правобережном районе города», – отметил градоначальник. Также он ранее сообщил о ликвидации зверя в районе Сухом – животное вышло из леса.

Местных жителей просят оперативно сообщать о выходах хищников на номер 112 для оперативной отработки информации.

«Не тратьте драгоценное время на написание новостей в паблики. Только личное обращение!» – сказал мэр.