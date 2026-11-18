Открывает его интервью с Ильей Марковым, креативным директором "Марков брендинг". Почему в 2026 году бренд становится ключевым активом для компаний. Действительно ли недостаточно просто хорошего продукта? Когда бизнесу пора задумываться о ребрендинге? Об этом Илья рассказал в беседе с нашими журналистами.



Также в номере: Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт», объясняет, как вести бизнес с родственниками, чтобы избежать рисков; архитекторы рассуждают, как проектирование пространства меняет экономику и общество; строители и иркутские власти рассказывают о том, чем КРТ интересен городу и бизнесу.



А кроме того: события, новости компаний и рынков. На что способен сильный бренд? Илья Марков, «Марков Брендинг», – о том, почему даже в кризис компаниям важно думать о позиционировании По данным исследования McKinsey & Company, в 2026 году бренд становится ключевым активом для компаний, помогая снизить когнитивную нагрузку на потребителя среди информационного шума. На что в действительности способен сильный бренд? Почему для успеха уже недостаточно просто хорошего продукта? Когда бизнесу пора задумываться о ребрендинге? И может ли в этом помочь ИИ? Об этом и многом другом мы поговорили с Ильёй Марковым, креативным директором компании «Марков Брендинг». Дела семейные: Олег Кривозубов, ВС Консалт, – о том, как вести бизнес с родственниками и не прогореть Согласно данным последних аналитических исследований, около 75% малого и среднего бизнеса в России – это семейный бизнес. «У таких компаний есть свои особенности, которые необходимо учитывать – от найма родственников на работу до наследования активов», – отмечает Олег Кривозубов, партнер юридической компании ВС Консалт. С какими рисками прежде всего сталкиваются семейные компании, как правильно вводить преемников в дело и как не развалить бизнес при передаче его следующему поколению, он рассказал нашему изданию. ВТБ отчитался о факторах роста банка ВТБ продолжает доказывать, что открытость – лучший капитал. На встрече с акционерами и клиентами в Иркутске эксперты банка не только отчитались о прибыли в 407,5 млрд рублей, но и поделились мнениями. Спикеры рассказали, на что инвесторам смотреть при покупке акций и облигаций, дали конкретные прогнозы по инвестиционным инструментам и рассказали, как использовать налоговые льготы. Также в номере: Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт», объясняет, как вести бизнес с родственниками, чтобы избежать рисков; архитекторы рассуждают, как проектирование пространства меняет экономику и общество; строители и иркутские власти рассказывают о том, чем КРТ интересен городу и бизнесу.А кроме того: события, новости компаний и рынков.

Новые кварталы, школы и садики в шаговой доступности, зеленые зоны и общественные пространства вместо аварийной застройки и полузаброшенных территорий. Это – цель проектов комплексного развития территорий. На сегодня в Иркутске таких проектов 10, и это не предел. Что такое КРТ и каковы особенности применения этого механизма в нашем городе, рассказал Сергей Кладов, вице-мэр Иркутска.

Именно здесь будет реализован самый крупный и амбициозный в Иркутске проект КРТ – в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская и Баррикад. Его площадь – 15,5 гектара, градостроительный потенциал – 230 000 м². Застройщик обязался расселить более 70 многоквартирных дома, в которых живут почти 1300 человек, а также безвозмездно передать городу земельный участок под школу на 1275 мест – это почти 3 га.

Три миллиарда рублей – таков общий эффект для бюджетов всех уровней от проектов комплексного развития территорий (КРТ) только за счёт расселения старого жилого фонда силами девелоперов. А ещё в копилку – проектирование соцобъектов, благоустройство и собственно преображение ранее депрессивных районов. Почему на эти условия идут сами застройщики? Какие обязательства при этом берёт на себя город? И как сделать так, чтобы экономика сходилась у обеих сторон? Об этом мы побеседовали с заместителем мэра – председателем комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Как защитить право на землю? Татьяна Макаревич, компания «Дело», – о том, как грамотно выстраивать земельные отношения «Земля – это ценный актив. И, как любой актив, он должен быть юридически чист, грамотно оформлен, права собственника на него защищены, а в идеале и капитализация его должна увеличиваться. Особенно это важно сейчас, когда государство ужесточает свою позицию в земельных отношениях», – считает Татьяна Макаревич, одна из руководителей компании «Дело». Насколько реальная ситуация отличается от идеала, с какими проблемами сталкиваются землевладельцы и покупатели участков, как будут развиваться земельные отношения и чем может помочь землеустроительная компания, она рассказала нашему изданию.

Пространство для роста: Как спроектировать среду, которая меняет экономику и человека? Архитектура — это не просто фасады, а инструмент управления экономикой. В Иркутской области, где многие территории зависят от одного завода, мастер-план становится единственным способом остановить отток населения. Как совместить промышленный потенциал с креативной средой, и почему без «якорных» производств (от туризма до ИТ) благоустройство превращается в пустую трату денег?

Архитектурный код: Как одно здание может изменить экономику целого района Архитектурному бюро «Мегаполис» 9 лет. Офис компании остается в Иркутске, но ее проекты можно встретить по всей стране – от Якутии до Анапы. За что ценят архитекторов бюро, как среда влияет на экономику локаций и где находится баланс между уважением к контексту и смелостью предложить что-то новое, Газете Дело рассказал главный архитектор и руководитель бюро Александр Янов.

«Мастер-план без управления – лишь папка на полке»: Алёна Семиусова – о том, как сполна реализовать потенциал пространства Архитектура – это прежде всего работа с пространством. Масштаб не принципиален: городская среда, интерьер коворкинга или выставочный зал требуют одного профессионального взгляда. Так считает архитектор Алёна Семиусова. О том, какие принципы лежат в основе ее подхода, как работает мастер-план и как сделать, чтобы он действительно реализовал потенциал локации, – в этом материале.

Сегодня ключевой задачей архитектора становится грамотная интеграция новых зданий в уже существующую ткань поселков и городов, уверен архитектор Андрей Матвеев, руководитель Архитектурной студии «МАТ». О принципах, которые лежат в основе его проектов – и частных домов, и туристических объектов – он рассказал нам.

Почему одни базы отдыха забронированы на полгода вперёд, их рекомендуют, в них возвращаются, а другие вынуждены демпинговать даже в высокий сезон? Секрет – в правильном подходе к проектированию объекта, уверена архитектор и эксперт загородной недвижимости Анна Ушарова. Как бы банально ни звучала фраза «Инвестируй с умом», для архитектора она является золотым правилом. Опираясь на свой многолетний профессиональный опыт, Анна дает рекомендации инвесторам: как построить успешный туристический объект.

Строительство дома – дело ответственное, а главное, недешевое. Причем до 25-30% итогового чека занимает стоимость земли – вне зависимости от сегмента рынка. Можно, конечно и сэкономить. Но нужно ли? Участок в чистом поле – с грунтовой дорогой, без сетей и социальной инфраструктуры поблизости в моменте стоит недорого. Доплачивать придется потом – деньгами, временем и нервами. А еще дешевизна земли может означать скрытые проблемы, которые к ней прилагаются. Как выбрать землю для дома, на что смотреть и о чем спрашивать, рассказал руководитель компании «ВСС Дом» (входит в ГК «Востсибстрой») Антон Кондратьев, девелопер пригородного района «Ново-Ямской».

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