Открывает его интервью с Ильей Марковым, креативным директором "Марков брендинг". Почему в 2026 году бренд становится ключевым активом для компаний. Действительно ли недостаточно просто хорошего продукта? Когда бизнесу пора задумываться о ребрендинге? Об этом Илья рассказал в беседе с нашими журналистами.
Также в номере: Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт», объясняет, как вести бизнес с родственниками, чтобы избежать рисков; архитекторы рассуждают, как проектирование пространства меняет экономику и общество; строители и иркутские власти рассказывают о том, чем КРТ интересен городу и бизнесу.
А кроме того: события, новости компаний и рынков.
На что способен сильный бренд? Илья Марков, «Марков Брендинг», – о том, почему даже в кризис компаниям важно думать о позиционировании
Дела семейные: Олег Кривозубов, ВС Консалт, – о том, как вести бизнес с родственниками и не прогореть
ВТБ отчитался о факторах роста банка
ВТБ продолжает доказывать, что открытость – лучший капитал. На встрече с акционерами и клиентами в Иркутске эксперты банка не только отчитались о прибыли в 407,5 млрд рублей, но и поделились мнениями. Спикеры рассказали, на что инвесторам смотреть при покупке акций и облигаций, дали конкретные прогнозы по инвестиционным инструментам и рассказали, как использовать налоговые льготы.
«Не просто новые дома, а комфортная среда»
Новые кварталы, школы и садики в шаговой доступности, зеленые зоны и общественные пространства вместо аварийной застройки и полузаброшенных территорий. Это – цель проектов комплексного развития территорий. На сегодня в Иркутске таких проектов 10, и это не предел. Что такое КРТ и каковы особенности применения этого механизма в нашем городе, рассказал Сергей Кладов, вице-мэр Иркутска.
«Успех КРТ строится на тщательной проработке проекта на старте»
«Для нас это возможность создать по-настоящему современное пространство для жизни»
Знаменское – перспективная территория для реновации
Именно здесь будет реализован самый крупный и амбициозный в Иркутске проект КРТ – в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская и Баррикад. Его площадь – 15,5 гектара, градостроительный потенциал – 230 000 м². Застройщик обязался расселить более 70 многоквартирных дома, в которых живут почти 1300 человек, а также безвозмездно передать городу земельный участок под школу на 1275 мест – это почти 3 га.
«КРТ “сшивает” городское пространство воедино». Евгений Харитонов – о том, как муниципалитет и девелоперы совместно преображают Иркутск
Как защитить право на землю? Татьяна Макаревич, компания «Дело», – о том, как грамотно выстраивать земельные отношения
Пространство для роста: Как спроектировать среду, которая меняет экономику и человека?
Архитектурный код: Как одно здание может изменить экономику целого района
«Мастер-план без управления – лишь папка на полке»: Алёна Семиусова – о том, как сполна реализовать потенциал пространства
Архитектура – это прежде всего работа с пространством. Масштаб не принципиален: городская среда, интерьер коворкинга или выставочный зал требуют одного профессионального взгляда. Так считает архитектор Алёна Семиусова. О том, какие принципы лежат в основе ее подхода, как работает мастер-план и как сделать, чтобы он действительно реализовал потенциал локации, – в этом материале.
Архитектура без противостояния: Андрей Матвеев – о слагаемых гармоничных проектов
«Инвестируй в смыслы!» Инструкция для инвесторов туристических объектов от архитектора Анны Ушаровой
Как выбрать участок сейчас, чтобы не переплачивать потом?
«К нам едут не за современной архитектурой, а за историей». Светлана Свиркина – о том, как Иркутск намерен распорядиться культурным наследием
Иркутск – город-рекордсмен по числу ОКН. Их сегодня в городе больше тысячи. Вероятно, поэтому Иркутск одним из первых в стране научился не просто восстанавливать историческое наследие, но и встраивать его в экономику города – превращать здания в работающие галереи, магазины, рестораны, гостиницы, привлекая частных инвесторов. Как построен этот процесс? Какие подводные камни встречаются на пути? Как федеральный законодатель упрощает работу муниципалитетов и инвесторов с ОКН? Об этом нам рассказала Светлана Свиркина, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.
Как вернуть городу старину?
Агентство развития памятников Иркутска было создано в 2012 году и с тех пор вернуло к жизни почти три десятка памятников истории и архитектуры. Этот опыт изучают и пытаются перенимать другие старинные города России. Мы расспросили Петра Елизарова, генерального директора АРПИ, как устроена работа с инвесторами и что может подогреть интерес к старинным домам.
Историческая идентичность города работает как экономический ресурс
Пять рисков для бизнеса Эксперты ФАБА – о налогах, деньгах и ошибках, которые дорого обходятся бизнесу
Предприниматель может исправно платить налоги и внезапно оказаться должником. Иметь прибыль в отчетах, но обнаружить пустые счета перед зарплатой. Эксперты Иркутского подразделения Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА) «ПлатинУМ» разобрали пять ошибок управленцев, цена которых растет с каждым днем, и объяснили, как отличить опасную схему от выгодной.
Цена крепкого рубля: как он влияет на экономику и бизнес
Крепкий рубль снижает стоимость импортных товаров и помогает сдерживать рост цен. Для экспортеров такой курс означает сокращение рублевой выручки, а высокая стоимость кредитов мешает компаниям воспользоваться укреплением валюты для обновления оборудования. Почему рубль сохраняет устойчивость и что может изменить ситуацию, объясняет исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.
Больше чем показ – Алёна Усова о бизнес-интеграции и экспансии «Восхода»
Связь без помех для заводов и месторождений. Константин Зимин, МТС, – о том, как сети pLTE/5G облегчают цифровизацию производств
Бизнес на краю. Кто первым пойдет ко дну?
Предприниматели стабильно составляют 20-30% всех клиентов в делах о личном банкротстве. Они всегда ходят по краю. Финансовый управляющий Игорь Льгов, в практике которого были сотни таких кейсов, назвал главные группы риска в 2026 году.
«Наша цель – сделать «Предмерье» выставкой с ярким именем»
6 граней «Предмерья»: от инициативы до крупного арт-события
«Пятая выставка предметного дизайна получилась особенно насыщенной: она выросла из инициативы, объединяющей отдельных авторов, в крупное событие, вокруг которого складывается профессиональная среда», – отметила председатель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Зульфия Даева. Нашему изданию она рассказала об основных отличиях экспозиции-2026 от предыдущих выставок.
«Выставка – возможность показать свои достижения»
Основатель и руководитель группы компаний «Анатомия дома» Алексей Ревенок – постоянный партнёр всех выставок предметного дизайна. В этом году компания впервые за пять лет участвовала в «Предмерье» также как производитель – вместе с дизайнером Анной Сидоровой они представляли деревянное панно с ручной вышивкой, для которого специалисты «Анатомии дома» изготовили основу.
«Мероприятие объединяет под одной крышей много талантливых личностей»
«Выставка – это стимул к развитию»
Как соединить, казалось бы, несовместимые вещи, например, традиционную ручную вышивку и дерево? Уникальный ответ на этот вопрос нашла Анна Сидорова – дизайнер интерьера и автор бренда АСидора «Мебель с вышитой душой». На выставке «Предмерье» её панно «Перепутье», вышитое на деревянном «полотне», собрало немало восторженных откликов гостей мероприятия.
«Арт Плэй – функциональный дизайн предметов под образ жизни»
Иван Ильичев: «Мы создаём новый стандарт загородной жизни»
День соседа в «Ново-Ямском» Новая традиция загородной жизни от «ВСС Дом»
Какой может быть современная комфортная загородная жизнь? Компания «ВСС Дом» ответила на этот вопрос, организовав праздник «День соседа» в пригородном районе «Ново-Ямской». Что увидели гости праздника, читайте в нашем материале.
«Ново-Ямской»: гарантии, технологии, качество. Как застройщики развивают проект нового пригородного района
Что происходит, пока вы откладываете восстановление зуба? Юлия Мушакова, СЕО и главный врач сети стоматологий «32 белых»
Если потерянного зуба не видно при улыбке, его восстановление легко отложить. Особенно если ничего не болит. Всегда найдется что-то более важное - работа, встречи, семья. Однако отсутствие боли ещё не означает, что ситуация остаётся прежней, предупреждает Юлия Мушакова, учредитель, СЕО и главный врач сети стоматологий «32 белых», и предлагает рассмотреть основные этапы изменений.