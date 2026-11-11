«Яндекс» восстановил 97,16% данных в Yandex Cloud

«Яндекс» восстановил доступ к 97,16% клиентских данных в облачной платформе Yandex Cloud после атак на дата-центры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе.

«У клиентов, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, потерь данных не произошло — сохранены все 100%», — добавили в «Яндексе».

После атак компания изменила настройки резервного копирования: теперь эта функция автоматически включается при создании новых виртуальных машин, тогда как раньше ее нужно было подключать самостоятельно. Услуга предоставляется на прежних условиях, и клиенты могут от нее отказаться. Инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ, их число будет расти.

Напомним, что серия атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» произошла в октябре 2026 года. Нападение привело к масштабным сбоям в работе рунета и цифровых сервисов.