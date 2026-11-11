Binance: владельцам iPhone грозит утечка ключей от кошельков

Криптобиржа Binance призвала срочно обновить iOS на iPhone: в версиях 26.7.1, 27.0.1 и 27.2 есть баг, через который злоумышленники могут добраться до паролей от криптокошельков. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Binance.

«Никогда не устанавливайте несанкционированные пакеты и обновляйте свое программное обеспечение», — добавили в Binance.

Дыра позволяет вредоносным приложениям читать на устройстве файлы других программ — под угрозой seed-фразы, закрытые ключи от кошельков и данные для входа во все приложения. Биржа советует сразу удалить приложения из ненадежных источников и обновить iOS и все программы до последних версий.

При подозрении на взлом Binance рекомендует перевести средства на новый кошелек, созданный на чистом устройстве, и сбросить все активные сеансы входа.

Сооснователь криптобиржи Binance И Хэ опровергла популярную в сети конспирологическую версию о том, что недавний взлом платформы на 6,3 млрд долларов стал возможен из-за «шпионского романа».