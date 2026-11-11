«Рентабельность выше 22%»: Как Сбер заработал 1,67 трлн рублей за 10 месяцев и обновил рекорды

Сбербанк отчитался о финансовых результатах за октябрь и 10 месяцев 2026 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ). Несмотря на рост операционных расходов и расходов на резервы, банк демонстрирует уверенную динамику прибыли.

Ключевые показатели:

Кредитование: Розничный портфель вырос на 10,8% с начала года, достигнув 20,4 трлн руб. Корпоративный портфель прибавил 8,1% (33,1 трлн руб.). Только в октябре банк выдал кредитов почти на 500 млрд рублей.

Фондирование: Средства физических лиц увеличились до 34,8 трлн руб. (+5,1% с начала года), юридических — до 14,5 трлн руб. (+16,9%).

Доходы и прибыль: Чистые процентные доходы выросли на 23,7% (до 3,1 трлн руб.). Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1,67 трлн руб. (+17,6%), обеспечив рентабельность капитала (ROE) на уровне 22,9%. Октябрьская прибыль достигла 168,5 млрд руб.

Расходы: Операционные расходы выросли на 14,6% (до 1 трлн руб.), а расходы на резервы — до 609,1 млрд руб. Стоимость кредитного риска остается стабильной (1,4%).

Напомним, глава банка Герман Греф ранее заявлял о планах заработать около 2 трлн рублей по итогам года, что предполагает обновление рекорда по прибыли и, как следствие, возможность рекордных дивидендов.