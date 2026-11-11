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«Половина — без льгот»: Греф объяснил, почему ипотека в Сбере замедлилась в три раза

Глава Сбербанка Герман Греф связал замедление темпов роста розничного кредитования с корректировкой условий программы семейной ипотеки. Комментируя отчетность банка по РСБУ за 10 месяцев 2026 года, он указал на структурную перестройку рынка, сообщает газета "Ведомости".

Согласно данным банка, в октябре розничный кредитный портфель вырос всего на 0,6% (против 1,9% в сентябре), а корпоративный — на 0,8% (против 1% месяцем ранее).

Греф подчеркнул важную деталь: в октябре доля рыночных программ (без госсубсидий) впервые за долгое время превысила 50% от общего объема новых выдач. Это свидетельствует о том, что спрос сместился в сторону вторичного жилья и стандартных банковских продуктов.

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Несмотря на охлаждение кредитования, финансовый результат остается сильным. Чистая прибыль Сбера по РСБУ за 10 месяцев выросла на 17,6%, до 1,67 трлн рублей. В октябре банк заработал 168,5 млрд рублей (+12,6% год к году).

Ранее глава «Домклика» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил, что в октябре рыночная ипотека впервые за два года заняла более половины рынка: её доля в выдачах достигла 53,1%. Аналогичный тренд подтвердили в ВТБ, где доля рыночных кредитов выросла до 52% (с 38% месяцем ранее), а объем достиг 14,8 млрд руб. Эксперты связывают этот обвал льготных программ с ужесточением условий семейной ипотеки, что вынудило заемщиков переключиться на стандартные банковские продукты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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