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Дома для переселения из аварийного жилья достраивают на улице Ярославского в Иркутске

Строительство домов на улице Ярославского, куда переселят граждан из аварийного жилья, выходит на завершающую стадию. Об этом мэр Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале. Сегодня это самый крупный проект по программе переселения в городе.

В прошлые годы вручали ключи от 170 квартир, в этот раз к заселению будут готовы 402. Для людей это не просто переезд, а смена качества жизни: многих переселяют из неблагоустроенных домов и дают помещения большей площади — например, некоторые переедут из комнаты в 14 кв. м в квартиру площадью 28 кв. м.

Подрядчик благоустраивает территорию: двор уже заасфальтирован, монтируются детские площадки, в квартирах завершается чистовая отделка. В отличие от коммерческого жилья здесь есть все — от сантехники до обоев, новоселам останется завезти мебель.

«Побеседовал со строителями. Подрядчик добросовестный, график работ соблюдает. До конца года планируем ввести объект в эксплуатацию», — пишет глава мэрии.

Ранее стало известно, что в ходе реализации договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий в Иркутске уже сэкономлено почти 2,2 млрд рублей бюджетных средств. К 2033 году за счет КРТ общая сумма экономии превысит 3 млрд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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