ИНК подтвердила статус одного из лучших работодателей России в рейтинге РБК

Иркутская нефтяная компания (ИНК) вошла в V-ежегодный рейтинг лучших работодателей страны по версии медиахолдинга РБК, успешно сохранив свои позиции на уровне прошлого года в условиях возросшей рыночной конкуренции.

Эксперты оценили деятельность рекордного числа участников — 361 организации с совокупным штатом более 5,05 млн человек, что на 28% превышает охват предыдущего года за счет притока крупного и среднего бизнеса.

Методология исследования строилась на анализе 40 параметров по пяти направлениям: условия труда и зарплата, эффективность бизнеса, социальная ответственность, репутация и лояльность персонала. В опросе РБК приняли участие свыше 124 тыс. сотрудников компаний-номинантов.

— Сохранение позиций в авторитетном рейтинге РБК на фоне растущей конкуренции на рынке труда подтверждает устойчивость и эффективность нашей кадровой политики. Для ИНК инвестиции в команду — это стратегический приоритет. Мы системно работаем над созданием безопасных и комфортных условий труда, поддерживаем инициативу и инновации, а также формируем среду, где каждый специалист может раскрыть свой потенциал. Признание со стороны экспертного сообщества и доверие сотрудников доказывают, что этот курс дает измеримый результат для бизнеса и региона в целом, — подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Одновременно с этим ИНК продолжает укреплять лидерство в рейтинге работодателей HeadHunter. В 2025 году ИНК вошла в топ-50 компаний энергетического сектора. В настоящее время проходит финальный этап голосования, открытый для партнеров, подрядчиков, членов семей сотрудников и всех, кто заинтересован в развитии компании. Важно отметить, что сотрудники ИНК не участвуют в данном голосовании.

Фундаментом для стабильно высоких оценок рынка труда также выступает непрерывная многоуровневая система подготовки кадров, которую ИНК развивает с 2018 года. Образовательная экосистема компании охватывает раннюю профориентацию школьников через проекты «ИНК-Класс» и «Академия ИНК», профильное обучение студентов в корпоративных группах и в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также всестороннюю адаптацию молодых специалистов. Повышение квалификации и развитие компетенций действующих сотрудников для решения стратегических задач бизнеса обеспечивает внутренняя корпоративная «Школа инженеров».