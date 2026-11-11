ИНК профинансировала создание мастерской для теплотехников в ИКАТиДС в рамках «Профессионалитета»

В Усть-Куте открылась современная учебная мастерская по направлению «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», созданная за счёт средств Иркутской нефтяной компании (ИНК). Мастерская оборудована на базе филиала Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС) в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

ИНК с 2025 года выступает ключевым работодателем-партнёром топливно-энергетического кластера «Профессионалитет». Базовой образовательной организацией кластера стал ИКАТиДС, получивший федеральную субсидию в размере 100 млн рублей.

Новая мастерская оснащена оборудованием для практической подготовки будущих специалистов. Студенты смогут осваивать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным производственным задачам. Сейчас по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» в колледже обучаются 20 человек.

В открытии мастерской приняли участие заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, директор ИКАТиДС Александр Русанов и представители руководства ИНК.

— Усть-Кут — ключевая территория присутствия ИНК, поэтому поддержка местных учебных заведений является нашим стратегическим приоритетом. Современная учебная база и стажировки на наших объектах позволяют готовить кадры под реальные задачи отрасли. Мы выстраиваем прямой путь от учебы к карьере и готовы трудоустраивать студентов еще до выпуска, чтобы молодежь видела перспективы оставаться и развиваться в родном регионе», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Заместитель министра образования региона Елена Апанович подчеркнула, что поддержка техникума демонстрирует высокую эффективность государственно-частного партнерства:

— Благодаря участию в «Профессионалитете» и поддержке ИНК у колледжа появляются новые возможности, а студенты получают гарантированное место работы на ведущих предприятиях севера области.

Сотрудничество ИНК и ИКАТиДС развивается с 2023 года. В колледже действуют корпоративные группы компании, образовательные программы дополнены дисциплинами по промышленной безопасности и экологии, а действующие сотрудники предприятия ведут преподавательскую деятельность.

В день открытия мастерской по инициативе ИНК прошел круглый стол на тему «Синхронизация рынка труда и системы образования». В обсуждении приняли участие представители регионального Минобразования, администрации Усть-Кутского района, Кадрового центра Иркутской области, а также топ-менеджеры предприятий энергетики, транспорта и ЖКХ Усть-Кутского района. Эксперты обсудили потребность предприятий, кадровый потенциал северных территорий и дальнейшие перспективы развития проекта «Профессионалитет».

По итогам встречи стороны закрепили договоренности о дальнейшем расширении партнерства, включая привлечение представителей среднего бизнеса к процессу подготовки кадров и заключение новых соглашений с работодателями региона.