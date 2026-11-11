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«Октябрьское ралли»: Акции стали самым доходным инструментом месяца, обогнав облигации и депозиты

Российский фондовый рынок в октябре продемонстрировал уверенный рост, позволив акциям стать самым доходным инструментом месяца. Индекс МосБиржи взлетел на 10,7%, чему способствовали рост цен на нефть и позитивные ожидания относительно геополитики.

Согласно сообщению ЦБ, именно акции стали лидерами доходности в октябре. Однако на более длинном горизонте (12 месяцев) наибольшую полную доходность продолжают показывать корпоративные облигации, рублевые депозиты, а также акции нефтегазового и энергетического секторов.

На валютном рынке рубль существенно укрепился: курсы доллара и евро опустились до уровней марта 2026 года. На рынке гособлигаций доходности ОФЗ (кроме однолетних) снизились, при этом спреды корпоративных облигаций к госбумагам немного расширились.

Поведение розничных инвесторов изменилось: граждане значительно нарастили вложения в рублевые депозиты, сократив покупки корпоративных облигаций. Впервые за год частные инвесторы стали чистыми продавцами акций, зафиксировав прибыль.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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