«Банки vs мобильные операторы»: Компании не могут прийти к консенсусу в маркировке коллекторских звонков

Финансовые организации отказываются от предложений сотовых операторов помечать исходящие звонки: они опасаются, что из-за этого станет сложнее дозваниваться до должников. Об этом МегаФон и МТС сообщили в совместном заявлении о взаимодействии с банками.

«Мы понимаем опасения банковского сообщества относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, однако мы готовы предложить конструктивное пакетное решение для финансового сектора, которое исключит прямую зависимость роста затрат от объема звонков», — говорится в заявлении МегаФона и МТС.

По данным, которые банки представили регуляторам, свыше 85% исходящих звонков клиентам связаны со взысканием просроченной задолженности. Иногда человек получает от пяти до десяти вызовов в день от коллекторских служб одной организации — с разных номеров, но от одного заказчика. Закон требует, чтобы оператор показывал не только категорию звонящего, но и цель вызова.

Операторы считают преувеличенными утверждения, что маркировка или блокировка звонков серьезно ударит по борьбе с мошенничеством.

По их опыту, главный антифрод-инструмент — блокировка подозрительных операций с уведомлением клиента через SMS или приложение и просьбой самому перезвонить в банк по доверенному номеру. На консультациях с Минцифры банки оценили годовую активность по антифроду менее чем в 0,3% всех звонков клиентам. Операторы не раз предлагали вывести такую нумерацию в отдельный контракт с фиксированным объемом вызовов и маркировкой, но поддержки пока не получили.

Напомним, что маркировать звонки от компаний и ИП операторы обязаны с 1 сентября 2025 года — по поправкам в закон «О связи» и постановлению правительства.