«Дефицит в 5,2 трлн»: Минфин отчитался о расходах бюджета, но успокоил рынок по ОФЗ

Дефицит федерального бюджета России за 10 месяцев 2026 года составил 5,234 трлн рублей, следует из данных Минфина. При этом в министерстве подчеркивают, что расширение структурного дефицита финансируется преимущественно без дополнительных заимствований на рынке ОФЗ (лимит ограничен 1 трлн рублей). Такая политика призвана поддержать стабильность финансовых рынков и не допустить дефицита кредитных ресурсов для бизнеса.

Доходы и расходы

Доходы: За 10 месяцев бюджет получил 33,176 трлн руб. (+11% год к году). Основную поддержку оказали ненефтегазовые доходы, которые выросли на 19,1% (до 26,734 трлн руб.).

Нефтегаз: Доходы от продажи энергоресурсов, напротив, снизились на 14,1% (до 6,442 трлн руб.) из-за укрепления рубля и роста демпфера.

Расходы: За 10 месяцев траты бюджета составили 38,41 трлн руб., что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Мнение аналитиков

Эксперты БКС отмечают, что данные соответствуют ожиданиям. Более показательными станут отчеты за ноябрь и декабрь, когда пройдут финальные выплаты НДФЛ за 2025 год и основные бюджетные расходы.

Поступления ненефтегазовых доходов превышают траекторию. По итогам года фактический показатель, вероятно, превысит план на 0,5–0,8 трлн руб., что позволит компенсировать недобор нефтегазовых доходов.

«Ожидаем ключевую ставку на уровне 14% на конец года. Впервые за длительный период бюджет стал нейтральным фактором для прогноза ЦБ по ключевой ставке. Новость нейтральна для нашего прогноза», — резюмируют аналитики.