«Конец "коттеджного рабства": Госдума запретила застройщикам брать плату за проезд к дому

Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе жилых комплексов, разработка которого велась с 2022 года. Документ призван решить проблему так называемого «коттеджного рабства» — ситуации, когда жители малоэтажных поселков не могли управлять инфраструктурой вокруг своих домов, а застройщики или третьи лица произвольно устанавливали тарифы за проезд по дорогам и пользование сетями, сообщает "Коммерсант".

Что меняет закон?

Документ впервые закрепляет правовой статус жилого комплекса. Теперь территорией комплекса признается участок с частными домами и общей инфраструктурой (дороги, сети, площадки), имеющий утвержденный проект планировки.

Для новых поселков статус и границы будут фиксироваться еще на этапе градостроительной документации, а право долевой собственности на дороги и сети возникнет у покупателей автоматически. Для уже существующих поселков предусмотрен механизм признания их жилыми комплексами через общее собрание собственников.

Ключевые гарантии для жителей:

Бесплатный проезд: Устанавливается право на беспрепятственный доступ собственников и арендаторов к своим участкам.

Справедливые тарифы: Запрещена дискриминация. Плата возможна только за фактическое пользование инфраструктурой.

Управление: Жители смогут сами выбирать способ управления — через ТСН или управляющую компанию.

Привязка к площади: Затраты на содержание инфраструктуры теперь будут рассчитываться исходя из площади участка, а не по принципу «один дом — один взнос».

Защита от коммерции: Запрещено появление автосервисов, хостелов и магазинов на участках без согласия соседей.

Мнения экспертов

Сергей Пахомов, председатель комитета по строительству Госдумы, назвал документ «защитным механизмом от захвата общего имущества», но признал, что для полного решения проблем потребуется правка Земельного и Гражданского кодексов.

Основатель компании «ТутУдобно» Евгений Миронов отметил, что долгое обсуждение было вызвано сложностью баланса интересов.

«В поселках сложились разные модели владения инфраструктурой. Законопроект не устранит все споры, но он ликвидирует правовой вакуум», — считает он.

Президент НАМИКС Елена Николаева назвала закон «вехой» для рынка загородной недвижимости.

«Привязку затрат к площади участка мы называем очень удачной новеллой. Раньше владелец маленького таунхауса платил столько же, сколько хозяин усадьбы, — это было несправедливо», — пояснила она.