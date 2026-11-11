«Китайский потолок»: Как привязка к ценам КНР изменит тарифы на электроэнергию в России

В России меняется модель ценообразования в электроэнергетике. Согласно поручению президента Владимира Путина, конечная стоимость электричества в РФ должна оставаться на 20% ниже, чем в Китае. Это решение зафиксировано при подготовке новой генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, сообщает "Коммерсант".

Цена вопроса

Амбиций у государства много: актуальная генсхема до 2042 года предполагает строительство 88,5 ГВт новых мощностей и модернизацию 66,4 ГВт (затраты — около 40 трлн руб.). Еще 17 трлн руб. потребуется на магистральные и распределительные сети. При текущих механизмах (целевые надбавки на оптовом рынке) цена для потребителя к 2042 году могла бы вырасти до 12,8 руб. за кВт·ч (с 6,4 руб. в 2024 году). Теперь правительству придется укладывать стоимость новой генерации и сетей в жесткий коридор, ориентированный на китайский бенчмарк.

Риски и выгода

Эксперты называют решение двойственным. С одной стороны, дешевая энергия — залог конкурентоспособности промышленности (особенно металлургии и химии). С другой — привязка к политике Китая создает риски зависимости.

«Привязка ценового ограничения к политике одной страны может создать зависимость от китайского регулирования и привести к неэффективности российского ценообразования», — предупреждает Евгения Франке.

Механизмы реализации Минэнерго предлагает создать структуру «Росэнергопроект», которая перейдет от «экономики спроса» к «экономике предложения». Инструменты:

Госуправление отраслевым заказом на энергооборудование.

Типизация проектных решений.

Создание отраслевого финансового института развития.

Снижение ставок по кредитам для проектов технологического суверенитета.

Смягчение требований ЦБ к резервированию для банков, кредитующих энергетику.

Мнение потребителей и экспертов

Промышленники (в лице «Сообщества потребителей энергии») поддерживают идею, так как это сдержит рост тарифов. Однако эксперты ВШЭ указывают на методологические сложности: в долларовом выражении энергия в РФ и так дешевле, но сравнение некорректно из-за разного уровня налогов и субсидий.

Главный риск, по мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, заключается в том, что обсуждаемые механизмы финансирования ведут к росту цены, а не к её сдерживанию.

«Удержание ценового коридора в 20% от китайского уровня означает, что государство гарантирует за потребителем компенсацию разницы. Источник ресурса в поправке не указан. Такое обязательство не обеспечено и не является исполнимым», — резюмирует эксперт.