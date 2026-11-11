Почти половина иркутян оформляет страховые полисы на сайте компании

Почти половина, 47% жителей Иркутска, предпочитающих оформлять страховые полисы онлайн, делают это на сайте страховой. Почти каждый четвёртый опрошенный (23%) использует мобильное приложение страховой, 17% сайт или мобильное приложение банка, ещё 14% выбирают защиту на сайте-агрегаторе или маркетплейсе страховых услуг. Таковы результаты исследования СберСтрахования, проведённого в преддверии первой страховой конференции Сбера «Страхование 2030. Технологии будущего».

Большая часть, 60% страхующихся иркутян, имеют опыт оформления страховых услуг через интернет, это на 12 процентных пунктов больше, чем в целом по стране. При этом респонденты считают, что цифровые клиентские пути можно сделать удобнее: 31% из них хотели бы заранее понимать размер возможной страховой выплаты, 20% — сравнивать несколько вариантов полисов на одном экране, а 18% — быстро получать консультацию специалиста.

Среди ключевых преимуществ цифрового канала респонденты называют возможность оформить полис без посторонней помощи (27%), привычность такого способа получения услуг (11%), скорость и доступность онлайн-сервисов (по 8%).

Исследование также позволило определить, какие элементы клиентского пути особенно важны при самостоятельном оформлении полиса. Чаще всего респонденты хотели бы иметь возможность быстро получить ответ на возникающий вопрос — об этом сообщили 36% опрошенных. Ещё 17% отметили важность помощи в выборе подходящего страхового продукта, 12% — понятного порядка получения готового полиса, а 7% — удобного процесса оплаты.

«Сегодня 52% россиян, оформляющих страховые полисы, делают это только или преимущественно офлайн — через агентов, в офисах страховых компаний или отделениях банков. При этом для 43% из них такой выбор связан прежде всего с привычкой. Ещё 28% опасаются мошенничества или сомневаются в подлинности электронного полиса, а 15% не хотят самостоятельно разбираться в условиях страхования. Но мы видим, что люди всё активнее пользуются цифровыми сервисами в самых разных сферах жизни», — Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования.