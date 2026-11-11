В регионах с высокими объёмами строительства, новостройки дорожают медленнее

Аналитики Домклик изучили, как менялись цены на первичное жильё в зависимости от объёмов строительства. В регионах, где строили больше всего, цены за период с 2023 по 2025 годы выросли на 31%, тогда как в регионах с низкими темпами ввода жилья – на 52%.

Эксперты разделили регионы на три равные группы по объёму ввода квадратных метров в многоквартирных домах в расчёте на одного жителя за 2023-2025 годы. Затем они сопоставили, как за это время изменились стоимость квадратного метра в новостройках и уровень средних зарплат.

Строительная активность как фактор сдерживания цен

Выяснилось, что в 2023-2025 годах каждый дополнительный квадратный метр нового жилья, введённый в расчёте на одного жителя, замедлял рост цен на 23 процентных пункта.

Предварительные данные за январь-октябрь 2026 года подтверждают эту картину: регионы-лидеры по вводу жилья не изменились, а в регионах, где строят меньше, цены на новостройки по-прежнему растут быстрее. Итоговые расчёты за 2026 год будут возможны после публикации годовой статистики Росстата и ДОМ.РФ.

Рост доходов не объясняет разницу в темпах строительства

Гипотеза о том, что активное строительство ведётся исключительно в регионах с высокими зарплатами, не подтвердилась. Зарплаты во всех трёх группах (с низким, умеренным и высоким объёмом ввода жилья) росли сопоставимыми темпами – в среднем на 58-61%.

В регионах с низкими темпами ввода жилья рост цен оказался соразмерен росту зарплат, поэтому доступность новостроек там существенно не изменилась. Напротив, в регионах-лидерах по объёмам строительства цены росли медленнее, чем доходы населения. В результате первичное жильё в таких субъектах стало чуть доступнее.

Эта тенденция особенно заметна в топ-5 регионов по вводу жилья на одного человека. В Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае зарплаты за 2022-2025 годы выросли на 57–65%, тогда как цены на первичном рынке – лишь на 14-15%.

Противоположная динамика наблюдалась в ряде регионов Северного Кавказа и в Бурятии: там стоимость новостроек росла опережающими темпами (80-100%), обгоняя рост зарплат (50-70%).

В среднем по России за 2023-2025 годы на одного жителя было введено 0,97 кв. м жилья в многоквартирных домах. За этот период цены на первичном рынке выросли на 25%, зарплаты – на 56%, а стоимость квадратного метра в конце периода составила примерно 1,8 средней зарплаты.

Региональные особенности

Однако объёмы строительства не всегда выступают главным фактором, сдерживающим рост цен. Например, в Татарстане, Марий Эл и Северной Осетии ввод жилья превышал средние показатели, однако цены за период выросли на 69-88%.

Наблюдалась и обратная тенденция: в Забайкальском крае и Тверской области при низких темпах строительства цены выросли всего на 23%, что может быть обусловлено сдержанным спросом на новостройки.

Наиболее высокие показатели доступности жилья относительно доходов зафиксированы в Тюменской области, где стоимость квадратного метра эквивалентна 1,1 средней зарплаты.