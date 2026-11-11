В Иркутске ищут инвесторов для объектов культурного наследия

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с представителями ПАО «ДОМ.РФ», в которой также приняли участие члены регионального Правительства, главы муниципалитетов Приангарья, а также собственники объектов культурного наследия, инвесторы и застройщики.

Центральной темой диалога стала реализация программы льготного кредитования, направленной на сохранение памятников истории. Данная инициатива выполняется по поручению Президента России Владимира Путина, который поставил задачу восстановить в стране к 2030 году тысячу зданий, имеющих культурную ценность. В Иркутской области в этот перечень входят 33 объекта.

В текущем году перед регионом стоит задача найти инвесторов для восстановления восьми памятников архитектуры. Стоит отметить, что для здания на улице Фридриха Энгельса, 27 в Иркутске меценат уже найден, в то время как торги по семи другим историческим объектам (расположенным на улицах Декабрьских Событий, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, а также в Усолье-Сибирском) продолжаются.

По итогам прошлого года благодаря этой программе удалось привлечь средства для возрождения 13 зданий. В дальнейшем победители аукционов смогут разместить в восстановленных особняках гостиницы, рестораны, магазины или использовать их под жильё. Для проведения реставрационных работ действует совместный механизм льготного кредитования Министерства культуры РФ и ПАО «ДОМ.РФ».