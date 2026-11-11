ДОМ.РФ представил инвесторам новые земли под застройку в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с представителями ПАО «ДОМ.РФ», в которой также участвовали члены регионального Правительства, главы муниципалитетов Приангарья, собственники объектов культурного наследия, инвесторы и застройщики. Иркутская область является одним из ключевых регионов для института развития, с которым выстроено системное взаимодействие.

На сегодняшний день при участии «ДОМ.РФ» в регионе уже введено более 690 тысяч квадратных метров жилья. Реализуются два проекта жилищно-строительных кооперативов, которые позволят обеспечить жильём 204 семьи. Кроме того, при поддержке Правительства региона и администрации Иркутска ведётся знаковое для всей Сибири строительство первого арендного дома на 164 квартиры. Институт развития также активно участвует в разработке мастер-планов и благоустройстве общественных пространств в Иркутске, Ангарске, Тулуне и Усолье-Сибирском.

Важным направлением остаётся вовлечение федеральных земель в хозяйственный оборот. В Иркутской области при участии «ДОМ.РФ» вовлечено более 1,8 тысячи гектаров земель с градостроительным потенциалом свыше 2,1 миллиона квадратных метров. В ходе текущей встречи члены делегации «ДОМ.РФ» представили инвесторам крупные земельные участки под строительство на берегу Иркутского водохранилища. До декабря текущего года пройдут аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий, предложения по которым доступны на портале «Земля.ДОМ.РФ». Все новые проекты будут реализованы с соблюдением «зелёного» стандарта.

Директор по развитию регионального бизнеса ПАО «ДОМ.РФ» Егор Сызин высоко оценил сотрудничество: «Мы отмечаем комплексную работу Правительства области. Теперь мы эффективно занимаемся не только жилищным строительством, но и восстановлением объектов культурного наследия, привлекая льготное финансирование. Также ведётся работа по развитию инфраструктуры и арендного жилья».