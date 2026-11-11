В мэрии обсудили проблемы ТОСов станции Батарейная

Первый заместитель мэра Иркутска Светлана Колотовкина встретилась с активистами ТОС «Станция Сибирская» и «Железнодорожник». Жители станции Батарейная пришли со списком проблем — от аварийных деревьев до отсутствия пешеходных переходов у школы. По итогам совещания большинство вопросов взято в работу профильными департаментами. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«ТОСы Батарейной — это настоящий пример того, как неравнодушие меняет Иркутск к лучшему. Благодаря такому тесному сотрудничеству можно реализовать еще не один проект», — сказала Светлана Колотовкина.

На встрече жители предложили обустроить детскую и спортивную площадки на месте снесенного дома — совместно решили подготовить проект благоустройства для заявки на федеральное голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (программа «Формирование комфортной городской среды»).

Аварийный тополь у хоккейного корта снесут в ближайшее время, заверила начальник департамента городской среды Екатерина Люкшина. На улице Центральной, рядом с остановкой и школой, нет «зебр»: глава Ленинского округа Инна Грошева сообщила, что в 2027 году здесь пройдет комплексный ремонт дороги, в ходе которого оборудуют пешеходные переходы. Жители дома № 11 на Ангарской попросили огородить мусорные баки и утеплить короба теплотрассы; также поднимался вопрос освещения по дороге к СНТ «Ангара» и «Нептун».