Нелегальную майнинговую ферму нашли на промплощадке в Иркутске

В Иркутске на территории промышленной базы на улице Ширямова нашли майнинговую ферму. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Фото: прокуратура Иркутской области

По данным надзорного ведомства, ее организовали местные жители, несмотря на установленный запрет. На месте нашли 33 «машинки» для добычи цифровой валюты. Энергосбытовой компании из-за безучетного потребления электричества причинен ущерб в 2,2 млн рублей.

Фото: прокуратура Иркутской области

Дело заведено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана», ведется расследование. Незаконное майнинговое оборудование изъято.