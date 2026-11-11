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Нелегальную майнинговую ферму нашли на промплощадке в Иркутске

В Иркутске на территории промышленной базы на улице Ширямова нашли майнинговую ферму. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

Фото: прокуратура Иркутской области

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По данным надзорного ведомства, ее организовали местные жители, несмотря на установленный запрет. На месте нашли 33 «машинки» для добычи цифровой валюты. Энергосбытовой компании из-за безучетного потребления электричества причинен ущерб в 2,2 млн рублей.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

Фото: прокуратура Иркутской области

Дело заведено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана», ведется расследование. Незаконное майнинговое оборудование изъято.


<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p> <p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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