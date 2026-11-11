Почти 20 молодежных проектов из Приангарья получат гранты на 9 млн рублей

Девятнадцать проектов из Приангарья получат гранты Росмолодежи на общую сумму порядка 9 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Тематика самая разная: от науки, образования и медиа до экологии, волонтерства и наставничества. Теперь дело за реализацией: пусть каждый проект найдет отклик, соберет команду и принесет пользу родному региону», – прокомментировал глава Приангарья.

В этом году жители Иркутской области приняла участие во всех грантовых конкурсах Росмолодежи: им удалось привлечь более 60 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов.

Всего от молодежи региона было представлено более 500 проектов, более 100 уже получили поддержку.