Уникальную операцию с использованием робота впервые провели ребенку в Иркутске

В Иркутске на базе государственной областной детской клинической больнице впервые была проведена операция с использованием роботической хирургической платформы нового поколения. Она прошла успешно. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Новой установки все инструменты-манипуляторы подаются сверху, прямо над пациентом, благодаря чему у врачей всегда сохраняется свободный доступ к ребенку. Кроме того, установка отличается высокой маневренностью, широким выбором хирургических инструментов и высоким качеством изображения», – рассказал глава региона.

При помощи робота хирурги удалили кисту почки у пациента. Операция оказалась технически сложной: почка находилась слишком высоко, была развернута вокруг своей оси. Затрудняли положение пять пар питающих сосудов.

«Эта программа – первая в России, подкрепленная столь масштабной клинической практикой. На счету врачей уже более 500 пациентов и 45 видов роботических операций. Сегодня хирургия переходит на качественно новый уровень, а современные платформы позволяют проводить ещё более сложные вмешательства», – отметил главврач медучреждения Юрий Козлов.