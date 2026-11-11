Жительница Иркутской области выиграла 700 тысяч в лотерею благодаря семейной традиции

Семейная традиция принесла удачу жительнице Иркутской области, благодаря которой удалось выиграть крупную сумму в лотерею. Подробности рассказали в пресс-службе «Столото».

Фото: пресс-служба «Столото»

Татьяна Парфентьева с детства переняла любовь к лотереям от своего дедушки, который является давним поклонником таких игр на удачу. Для семьи это особая традиция: ее члены регулярно покупают билеты и испытывают фортуну.

«Идем мимо киоска, значит, надо взять билет. Выбираем так: на каком взгляд задержался, тот и покупаем. Билетов было несколько. Кто купил билет, оказавшийся счастливым, уже не вспомню. В тот день дедушка проверял их все за меня. Он сначала промолчал, на следующий день сходил в точку продаж «Столото» и убедился, что это действительно крупный выигрыш. Когда сообщил нам, у всех было шоковое состояние и смешанные чувства: не понимаешь, что происходит», – поделилась эмоциями победительница.

Выигрыш планируют потратить на погашение кредитов и текущие семейные нужды.

Ранее женщина и ее родственники испытывали удачу и в моментальных лотереях, где тоже везло выигрывать суммы от 10 до 15 тысяч рублей.