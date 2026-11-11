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Жителя Бурятии на «Лэнд Крузере» задержали в Иркутске с нелегальным золотом

В Иркутске был задержан житель Бурятии. Накануне его осудили за незаконную перевозку и хранение драгоценных металлов в крупном размере, сообщает республиканская прокуратура.

По данным надзорного ведомства,  в мае-июне 2026 года мужчина незаконно путем промывания грунта на берегу реки Киндикан на территории Муйского района добыл природное золото и серебро весом более 1,2 кг и стоимостью 9,6 млн рублей.

Он привез драгметаллы домой, переплавил в слитки и спрятал в тайнике, оборудованном в смотровой яме гаража. Летом он попытался вывезти ценности на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» в Иркутск для последующей продажи, но был задержан.

Виновного приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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