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Сирены зазвучат в общественных пространствах Иркутска

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В Иркутске состоится приемка работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией. Проверки пройдут 12, 13 и 16 ноября с 10:00 до 13:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Продолжительность сигнала в каждой точке составит до 10 минут. Жителей просят сохранять спокойствие: кратковременное включение сирен и громкоговорителей является частью плановой технической процедуры.

Комиссия оценит работу оборудования в 15 местах массового пребывания людей:

  • Сквер имени Кирова;
  • площадь мемориала «Вечный огонь»;
  • площадь у памятника Александру III;
  • бульвар Гагарина (на всей протяженности);
  • Нижняя набережная (от ул. Сухэ-Батора до ул. Рабочая);
  • площадь Труда перед зданием Цирка и зона за фонтаном со стороны цирка;
  • острова Конный и Юность;
  • Цветочный бульвар (вблизи б-р. Постышева);
  • сквер имени 75 лет Победы;
  • центральная площадка Академгородка;
  • Курсантский сквер;
  • Комсомольский парк;
  • сквер «Россия»;
  • пляж Якоби.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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