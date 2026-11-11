Сирены зазвучат в общественных пространствах Иркутска

В Иркутске состоится приемка работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией. Проверки пройдут 12, 13 и 16 ноября с 10:00 до 13:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Продолжительность сигнала в каждой точке составит до 10 минут. Жителей просят сохранять спокойствие: кратковременное включение сирен и громкоговорителей является частью плановой технической процедуры.

Комиссия оценит работу оборудования в 15 местах массового пребывания людей: