Сирены зазвучат в общественных пространствах Иркутска

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14 апреля 2016
В Иркутске состоится приемка работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией. Проверки пройдут 12, 13 и 16 ноября с 10:00 до 13:00, сообщает пресс-служба мэрии.
Продолжительность сигнала в каждой точке составит до 10 минут. Жителей просят сохранять спокойствие: кратковременное включение сирен и громкоговорителей является частью плановой технической процедуры.
Комиссия оценит работу оборудования в 15 местах массового пребывания людей:
- Сквер имени Кирова;
- площадь мемориала «Вечный огонь»;
- площадь у памятника Александру III;
- бульвар Гагарина (на всей протяженности);
- Нижняя набережная (от ул. Сухэ-Батора до ул. Рабочая);
- площадь Труда перед зданием Цирка и зона за фонтаном со стороны цирка;
- острова Конный и Юность;
- Цветочный бульвар (вблизи б-р. Постышева);
- сквер имени 75 лет Победы;
- центральная площадка Академгородка;
- Курсантский сквер;
- Комсомольский парк;
- сквер «Россия»;
- пляж Якоби.