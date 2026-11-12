Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 10 765,8096 руб/1 г золота и 138,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 765,8096 руб.

1 грамм серебра - 138,9500 руб.

1 грамм платины - 4 127,5698 руб.

1 грамм палладия - 2 756,6299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 160,6998 р. (1,47%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7200 р. (0,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2601 р. (0,34%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,3199 р. (1,04%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.