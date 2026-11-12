«Новая Ялтинская система»: США попросили Россию написать проект безопасности для Европы

Власти США обратились к России с просьбой подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности на континенте. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации, передаёт РБК.

По данным портала, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ходе недавних переговоров в Абу-Даби предложили Москве подготовить документ, в котором будут изложены опасения России и её требования в сфере безопасности. В этом же документе Вашингтон ожидает увидеть, на какие «симметричные шаги» готова пойти Москва для снижения напряженности и предоставления Европе гарантий о ненападении.

Связка тем

Источники издания подчеркивают, что администрация Трампа хочет вести переговоры по архитектуре безопасности Европы параллельно с мирным соглашением по Украине. Однако реализация гарантий безопасности начнется только после официального прекращения конфликта.

Позиции сторон

Россия: Помощник президента Владимир Мединский назвал главной задачей создание новой системы безопасности, которая станет «современной Ялтой и Потсдамом». По его словам, это обеспечит мир в Европе на десятилетия. При этом российские власти неоднократно подчеркивали: у России нет намерений нападать на Европу.

При этом российские власти неоднократно подчеркивали: у России нет намерений нападать на Европу. США: Источники отмечают, что Вашингтон не предоставит Москве права вето в отношении европейских решений по безопасности и не пойдет на сделку без поддержки Европы и Украины.

Украина: Владимир Зеленский, по данным источников, не согласится на сделку, пока не получит четких гарантий безопасности.

Дальнейшие шаги

По итогам переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер анонсировал визит в Москву вместе со Стивом Уиткоффом. Встреча с российским президентом запланирована на 12 ноября в первой половине дня. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что спецпосланники США прилетят в Москву для продолжения диалога об участии европейцев в обсуждении урегулирования.