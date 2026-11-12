«Приближаемся к миру»: Мединский дал первую оценку итогам переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби между Россией, США и Украиной дали надежду на скорое урегулирование конфликта. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский, в интервью ИС «Вести» подтвердил, что стороны приблизились к миру, передаёт РБК.

«Мне кажется, да [приблизились]. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса», — отметил Мединский.

Он подчеркнул, что реализация мирного сценария зависит не только от Москвы, но и от позиции Украины, Соединенных Штатов, а также от того, «обретет ли разум Европа». При этом помощник президента заверил, что все задачи, поставленные Россией, будут выполнены.

Украинская сторона также транслирует сдержанный оптимизм. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил, что при сохранении текущей динамики решение по урегулированию может быть найдено уже до конца года.

Отметим, двухдневные консультации в Абу-Даби завершились 11 ноября. Первый раунд длился около 4,5 часов, второй — около двух часов.

Темы: Основное внимание было уделено гарантиям безопасности и архитектуре европейской безопасности.

Обмен пленными: Стороны договорились о новом масштабном обмене, параметры которого станут известны в ближайшее время.

Продолжение: Спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 12 ноября прибудут в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Позиция Москвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что президент Владимир Путин будет определять линию поведения, исходя из итогов этих встреч, но эта линия неизменно будет направлена на достижение целей СВО, сформулированных в июне 2024 года. В их число входят: