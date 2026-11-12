«Геополитика спасла рынок»: Индекс Мосбиржи взлетел на новостях из Абу-Даби

Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал резкий разворот. После утренней просадки, когда Индекс Мосбиржи приближался к трехнедельному минимуму, на рынок пришел сильный геополитический импульс. На фоне позитивных итогов переговоров в Абу-Даби индикатор устремился вверх и обновил максимум с начала прошлой недели, закрывшись в хорошем плюсе.
Драйверы роста
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Оптимизм инвесторов был вызван итогами трехсторонней встречи. Заявления делегаций о том, что Россия и Украина «приблизились к миру», а также сообщения о значительном прогрессе в вопросе гарантий безопасности, резко изменили настроения. Рынок, опасавшийся сухой и формальной риторики, воспринял итоги как сигнал к продолжению диалога.
Цифры дня
- Индекс МосБиржи: Вышел в хороший плюс, обновив недельный максимум.
- Рубль: Показал неустойчивую динамику к юаню, но завершил день умеренным укреплением.
- ОФЗ: Индекс гособлигаций (RGBI) после кратковременного роста просел до трехнедельного минимума, но к вечеру смог отскочить в небольшой плюс.
Лидеры и аутсайдеры
- Лидеры роста: «Самолет» (+7,12%), «Фикс Прайс» (+6,94%), ТГК-1 (+4,75%), «РусГидро» (+4,54%).
- Аутсайдеры: ЭсЭфАй (-2,5%), Циан (-1,27%), Ростелеком (ао) (-1,1%), Магнит (-0,9%).
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