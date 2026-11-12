«Геополитика спасла рынок»: Индекс Мосбиржи взлетел на новостях из Абу-Даби

Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал резкий разворот. После утренней просадки, когда Индекс Мосбиржи приближался к трехнедельному минимуму, на рынок пришел сильный геополитический импульс. На фоне позитивных итогов переговоров в Абу-Даби индикатор устремился вверх и обновил максимум с начала прошлой недели, закрывшись в хорошем плюсе.

Драйверы роста

Оптимизм инвесторов был вызван итогами трехсторонней встречи. Заявления делегаций о том, что Россия и Украина «приблизились к миру», а также сообщения о значительном прогрессе в вопросе гарантий безопасности, резко изменили настроения. Рынок, опасавшийся сухой и формальной риторики, воспринял итоги как сигнал к продолжению диалога.

Цифры дня

Индекс МосБиржи: Вышел в хороший плюс, обновив недельный максимум.

Рубль: Показал неустойчивую динамику к юаню, но завершил день умеренным укреплением.

ОФЗ: Индекс гособлигаций (RGBI) после кратковременного роста просел до трехнедельного минимума, но к вечеру смог отскочить в небольшой плюс.

Лидеры и аутсайдеры