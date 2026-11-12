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Могут ли уволить за использование ИИ на работе

Такого основания для увольнения, как «использование искусственного интеллекта», в Трудовом кодексе нет: сам по себе закон не запрещает работать с ИИ. Но запрет может ввести работодатель — в трудовом договоре или во внутреннем документе компании. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

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Если запрет прописан, сотрудник обязан его соблюдать, а нарушение считается дисциплинарным проступком. За первое незначительное нарушение обычно следует замечание или выговор; при повторном нарушении, пока прежнее взыскание не снято, работодатель вправе уволить за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. В исключительных случаях уволить могут и сразу — если использование ИИ обернулось грубым нарушением обязанностей, например сотрудник загрузил в нейросеть охраняемые законом данные: коммерческую или служебную тайну, персональные данные клиентов или коллег.

Решение о том, можно ли пользоваться ИИ, должно быть принято заранее: если компания вводит запрет, его нужно закрепить письменно и ознакомить с ним сотрудников под подпись. Если запрета нет, формально пользоваться ИИ ничто не мешает, и наказать за сам этот факт нельзя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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