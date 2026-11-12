Дефляция отменяется: Инфляция в России снова начала ускоряться

Период снижения цен в России оказался кратковременным. С 3 по 9 ноября Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 0,12% после символического снижения на 0,04% неделей ранее.

Годовая инфляция к 9 ноября также начала ускоряться, поднявшись до 6,97% (против 6,95% неделей ранее). С начала года потребительские цены выросли на 6,3%.

На фоне общей динамики цен на рынке топлива наблюдается разнонаправленное движение. Средняя стоимость бензина за отчетный период снизилась на 0,78%, в то время как дизельное топливо подорожало на 0,33%.

В конце октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, при этом риторика регулятора в пресс-релизе стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке регулятора, устойчивый рост цен не замедляется и держится в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Причиной этого называют временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Банке России считают, что для возобновления снижения устойчивой инфляции необходимо сдерживать рост совокупного спроса.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме, обозначила жесткую позицию регулятора. Главный посыл: спешить со снижением ключевой ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. При этом в базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.