Выдачи автокредитов в октябре упали почти на 20% год к году

В октябре 2026 года банки выдали 100,9 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом — на 19,6% меньше, чем годом ранее (125,4 тыс.), и на 5,3% меньше, чем в сентябре (106,5 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В последние 8 месяцев выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне — около 100 тыс. ед. в месяц. Это объясняется проводимой регулятором денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего автокредитов в октябре выдано в Москве (6,89 тыс.), Московской области (6,43 тыс.), Татарстане (5,36 тыс.), Санкт-Петербурге (4,82 тыс.) и Башкортостане (4,06 тыс.). Сильнее всего число выдач сократилось в Ставропольском (-30,3%) и Краснодарском (-29,8%) краях, Самарской области (-26,6%), Удмуртии (-24,9%), Волгоградской области (-23,2%) и Москве (-22,4%); меньше всего среди 30 регионов-лидеров — в Омской (-4,8%), Вологодской (-5,7%), Владимирской (-9,4%) и Тульской (-10,6%) областях.